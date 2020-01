Thunberg in Davos: vrijwel niets gedaan tegen klimaatverandering

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17) vindt dat nog steeds te weinig wordt gedaan tegen klimaatverandering. Ze klaagde op de topconferentie in het Zwitserse Davos dat volop wordt gediscussieerd over het klimaat, zonder dat veel actie wordt ondernomen.

"Klimaat en milieu staan volop in de belangstelling, dankzij de inzet van jongeren", zei de tiener in het Zwitserse ski-resort, waar wereldleiders en topfiguren uit het bedrijfsleven samenkomen. "Maar er is vrijwel niets gedaan, aangezien de wereldwijde CO2-uitstoot nog niet is teruggebracht."

De paneldiscussie met Thunberg op het World Economic Forum trok veel publiek. De organisatoren moesten extra stoelen regelen omdat sommige bestuurders uit het bedrijfsleven moesten staan.

Thunberg erkende dat haar klimaatstrijd, die begon met een schoolstaking, veel aandacht krijgt. "Ik mag niet klagen dat ik niet word gehoord", grapte ze. Toch hebben "de wetenschap en de stem van de jongeren" volgens haar geen centrale rol gekregen in de klimaatdiscussie. "En dat is wel nodig."