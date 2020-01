China: coronavirus grijpt verder om zich heen

De Chinese autoriteiten melden dat het aantal patiënten met het nieuwe coronavirus is opgelopen naar 291. De meeste besmettingen (270) zijn vastgesteld in de provincie Hubei, waar de miljoenenstad Wuhan wordt gezien als het epicentrum van de uitbraak. Ook in Peking, Shanghai en de provincie Guangdong heeft het virus de kop opgestoken, berichten staatsmedia.

Het coronavirus, dat aan vier mensen het leven heeft gekost, is inmiddels ook de grens overgestoken. Er zijn gevallen bekend in Zuid-Korea, Japan en Thailand. De Filipijnse autoriteiten onderzoeken nog of een 5-jarige jongen uit China het virus heeft. Hij arriveerde eerder deze maand met zijn moeder in Cebu City en is opgenomen in het ziekenhuis.

De Chinese autoriteiten proberen verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt streng gecontroleerd in Wuhan, waar circa 11 miljoen mensen wonen. Mensen met symptomen als koorts mogen niet aan boord gaan van vliegtuigen of treinen. In China staat het Chinees Nieuwjaar voor de deur en inwoners gaan dan massaal op reis.