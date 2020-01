Studentenvakbond: stel schoolkeuze uit om stress te voorkomen

In het onderwijs is nog steeds grote kansongelijkheid en daar moet een goede oplossing voor komen. Ook moet snel een einde komen aan de prestatiedruk en de keuzestress die scholieren en studenten ondervinden.

Dat zegt voorzitter Alex Tess Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Leerlingen zouden pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies voor vmbo, havo of vwo moeten krijgen en niet al in groep acht van de basisschool, zoals nu het geval is. "Als je op je elfde een slechte dag hebt en de Cito-toets verknalt, merk je daar nog jarenlang de gevolgen van."

Dinsdagmiddag wordt in Den Haag het Onderwijspact gepresenteerd. "Het is een discussiestuk en we hopen dat andere onderwijspartijen en politici aanschuiven om het de komende tijd verder uit te werken", aldus de LSVb-voorzitter.

Het Onderwijspact is opgesteld door onder meer de MBO Raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de LSVb.