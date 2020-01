Spaanse premier wil snel gesprek met Catalaanse leider

De Spaanse premier wil begin februari in Barcelona een ontmoeting met het hoofd van de separatistische regering van Catalonië. Minister-president Pedro Sanchez had een dialoog met de Catalanen toegezegd om in het parlement hulp te krijgen van een separatistische partij.

Sanchez beloofde de grootste separatistische partij van Catalonië, het ERC, een discussie over de toekomst van de welvarende kustregio. In ruil daarvoor stond het ERC de vorming van een regering door Sanchez niet in de weg. De partij hield zich afzijdig bij een belangrijke vertrouwensstemming in het parlement.

De gesprekken tussen de regering in Madrid en de Catalanen moeten een einde maken aan de politieke crisis in Catalonië. Daar hielden separatisten in 2017 een illegaal referendum over onafhankelijkheid. Dat leidde tot celstraffen voor negen separatistenleiders, tot woede van hun aanhangers.

Sanchez heeft eerder gezegd dat de uitkomst van de dialoog wordt voorgelegd aan Catalaanse kiezers, maar hij leek een referendum over onafhankelijkheid maandag uit te sluiten. Hij zei dat een volksraadpleging Catalanen moet "verenigen, niet verdelen".