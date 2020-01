Coronavirus zet Nikkei onder druk

De Japanse effectenbeurs is dinsdag lager gesloten. De vrees voor het coronavirus, dat volgens China overdraagbaar is van mens op mens, zorgde vooral voor verliezen onder de luchtvaartmaatschappijen. De beurshandel stond verder in het teken van de Bank of Japan, die conform verwachting het monetaire beleid ongewijzigd liet. De centrale bank verhoogde daarnaast de economische groeiverwachtingen.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,9 procent de dag uit op 23.864,56 punten. Japan Airlines zakte 3 procent. Beleggers vrezen dat mensen minder gaan reizen door het coronavirus, dat verwant is aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.

Miljoenen Chinezen gaan binnenkort echter op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren. De makers van luchtreinigers en andere beschermingsproducten zoals mondmaskers zaten dan ook in de lift. Het Japanse Azearth maakte een koerssprong van ruim 16 procent en Airtech Japan dikte 8 procent aan.

De Chinese beurzen gingen eveneens omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,5 procent. Kredietbeoordelingsbureau Moody's verlaagde de kredietrating voor Hongkong vanwege de aanhoudende protesten in de stad. De Kospi in Seoul verloor 1 procent en in Sydney eindigde de All Ordinaries-index 0,2 procent in de min.