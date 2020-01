'Air France-KLM wil groot belang in Malaysia Airlines'

De Maleisische regering is op zoek naar een strategische partner voor de maatschappij die nog kampt met de nasleep van twee vliegrampen. Zo verdween vlucht MH370, die op weg was van Kuala Lumpur naar Peking in maart 2014 op mysterieuze wijze van de radar. Een paar maanden later werd vlucht MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten. Dat toestel was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Naast Air France-KLM zou ook Japan Airlines azen op een belang. De Japanners zouden mikken op een kwart van de stukken van de luchtvaartmaatschappij. Ook de lokale maatschappij AirAsia en Malindo Air, de Maleisische tak van het Indonesische Lion Air, hebben voorstellen ingediend, aldus de ingewijden.