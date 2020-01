Geen treinen in groot deel van Limburg door storing

In een groot deel van de provincie Limburg is geen treinverkeer mogelijk door een grote storing in het verkeersleidingssysteem op de verkeersleidingspost in Maastricht. ProRail weet niet hoe het duurt voordat de storing is verholpen en roept reizigers op de reisplanner van de vervoerder goed in de gaten te houden voordat ze richting het station vertrekken.