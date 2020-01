In het ND stond onlangs uitgelegd hoe je op een leuke creatieve manier een voorwerp kunt maken van kurkstof. Voor mijn jarige kleindochter maak ik een plantenbakje. Ook print ik haar naam erop. Ze pakt het uit en vraagt zeer verbaasd: 'Oh oma, stond dat zo in de winkel?'

