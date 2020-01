'Hergebruik producten en grondstoffen loopt wereldwijd terug'

Met het recyclen van producten en grondstoffen gaat het wereldwijd de verkeerde kant op. Volgens een nieuw rapport dat wordt gepresenteerd op het World Economic Forum (WEF) in Davos, dreigt er een globale ramp als de mensheid de hulpbronnen van de aarde blijft behandelen alsof ze oneindig zijn.

Onderzoekers van de organisatie Circle Economy stellen dat momenteel slechts 8,6 procent van de wereldeconomie 'circulair' genoemd mag worden. Oftewel, van de mineralen, fossiele brandstoffen, biomassa en metalen die elk jaar worden verbruikt, wordt slechts 8,6 procent hergebruikt. In een eerdere studie uit 2018 ging het nog om 9,1 procent. Intussen neemt de wereldwijde productie van afval steeds meer toe.

Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar de overheid een uitgebreid plan heeft gemaakt voor verbeteringen op dit vlak. Zo'n aanpak zou in veel meer landen en ook grensoverschrijdend doorgevoerd moeten worden, aldus Circle Economy.

De studie wordt onderschreven door diverse grote bedrijven, organisaties en overheden. Zo roepen de topmannen van Philips en DSM naar aanleiding van het onderzoek op tot meer aandacht voor deze problematiek. Philips-baas Frans van Houten pleit bijvoorbeeld voor meer internationale samenwerking op het gebied van circulaire economie en klimaat. " Bedrijven met een wereldwijde voetafdruk hebben ook de verantwoordelijkheid om circulair denken in hun bedrijfsmodellen en processen in te bedden", voegt Feike Sijbesma van speciaalchemiebedrijf DSM daaraan toe.