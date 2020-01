178. Zodra ze aanspraak op een stuk grond konden maken, zou hij haar naam ook in de akte laten zetten als dat tenminste mogelijk was. En mocht het land verkocht worden, dan was het geld voor haar als beloning voor al haar werk. Davey sloeg zijn ogen neer.

‘Het is een kleine moeite om dat even voor jullie op te schrijven, Davey. Dan kun jij het ondertekenen en Tish kan het bewaren in jullie bijbel.’

Letitia keek Davey smekend aan. ‘Hij zegt dat het een kleine moeite is.’

‘Ik kom mijn beloften na, Tish. Daar zou jij op moeten vertrouwen. Het is al erg genoeg dat er een andere man aan te pas moet komen om dit … afspraakje ...’ Hij maakte de zin niet af, zette zijn handen in zijn zij en keek stuurs voor zich uit. Het was helemaal geen afspraakje, het hield veel meer in. Maar omdat ze er zo’n drama van maakte, probeerde hij het te bagatelli..

