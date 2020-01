3. Zijn drie vrienden barstten in lachen uit. ‘Een aapwolf dus’, zei Kris. ‘Hm. Een aapwolf. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Interessant, man. Misschien ben je wel een hele nieuwe diersoort!’ Emma grinnikte, maar ze vond ook dat het tijd was om Wolf een beetje in bescherming te nemen tegen de plagerijen.

‘Genoeg geklierd, jongens. We zijn hier om plannen te maken. Wolf, wat gaan we doen deze vakantie?’ ‘Waarom ik?’ vroeg Wolf. ‘Jij woont hier’, zei Emma. Maar ze wisten allemaal dat Wolf gewoon altijd degene was die de plannen bedacht. Wolf probeerde na te denken, maar het lukte niet echt. Na een tijdje schudde hij zijn hoofd, en zei: ‘Ik moet even op mi..

‘Moeten we trouwens nog een naam hebben?’ vroeg hij uit de hoogte. ‘Hoezo?’ vroeg Kris. ‘Nou, onze vriendenclub. We hebben helemaal geen naam …’ Daar hadden de andere drie nog nooit over nagedacht. Maar misschien was het wel een goed plan. Ze waren tenslotte een échte club, ze waren onafscheidelijk, altijd bij elkaar. Ze pasten ook goed bij elka..

