Armeense auberginestoof

Benodigdheden voor

4 tot 6 personen

1 kg aubergine, liefst babyaubergines of anders lange dunne aubergines (Turkse winkel of toko), in de lengte gehalveerd en in stukken van

2-3 cm

1 bol knoflook

½ kg rijpe tomaten

olijfolie

3 groene paprika’s

1 groene peper

zout

Misschien zul je denken dat dit gerecht er erg eenvoudig uitziet en lijkt het je saai, maar schijn bedriegt. Het is een van heerlijkste recepten uit dit boek: het toppunt van

mediterraan comfortfood.

