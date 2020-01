Somertijd maakt voor derde keer kans op Gouden RadioRing

Het radioprogramma Somertijd van Radio 10 is voor het derde jaar op rij genomineerd voor de Gouden Radioring 2019, de publieksprijs voor favoriete radioprogramma. De andere genomineerde programma’s zijn de ochtendshow Mattie & Marieke (Qmusic), Ekdom in de Morgen (Radio 10), Veronica Inside en Club Ondersteboven (SLAM!). Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden RadioRing, die sinds 2006 wordt uitgereikt, dat er geen radioprogramma van de publieke omroepen kans maakt op de publieksprijs.