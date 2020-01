Schouten na tv-item: vacatures NVWA geen effect op slachtkeuring

In een uitzending van het VPRO-programma besprak presentator Arjen Lubach misstanden bij slachthuizen. Daar controleert de NVWA op, maar uit een eerder onderzoek kwam naar voren dat dit toezicht in delen van het land tekort schiet. Lubach wees in de uitzending ook op het tekort aan toezichthoudende dierenartsen. Aanleiding voor coalitiepartij D66 om vragen te stellen over de kwestie.

Volgens de minister heeft het tekort geen gevolgen voor de keuringen. Wel leidt het tekort aan dierenartsen tot een hogere werkdruk, zegt Schouten. "Dit heeft als gevolg dat er minder ruimte is voor opleidingen, werkoverleg en andere vormen van afstemming tussen dierenartsen", schrijft de minister.