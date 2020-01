Poetin stuurt grondwetshervormingen naar Russisch parlement

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag voorstellen ingediend die de macht van de president in de toekomst moeten inperken. Het gaat om een pakket eerder aangekondigde grondwettelijke hervormingen, die naar verwachting snel worden goedgekeurd in het Russische parlement.

Zo wil Poetin bijvoorbeeld dat de president van Rusland straks in totaal twee termijnen kan dienen. Eerst was het zo dat de president meerdere keren kon terugkomen in het ambt. Poetin zit nu zelf in zijn vierde termijn, iets wat kon omdat hij tussendoor ook als premier fungeerde. Zijn opvolger zal deze optie niet hebben. Ook moet de president van Rusland minimaal 25 jaar permanent in het land hebben gewoond.

De huidige presidentiële termijn van Poetin loopt in 2024 af. Waarnemers suggereren dat hij verschillende opties overweegt om na zijn aftreden op een bepaalde manier toch aan het roer te blijven.