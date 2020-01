Europese beurzen sluiten grotendeels in de min

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 614,23 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 944,36 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Duitse DAX dikte 0,2 procent aan.

ABN AMRO kreeg een adviesverlaging van RBC aan de broek en de bank was de hekkensluiter in de AEX-index met een min van 1,8 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer verloor 1 procent nadat Goldman Sachs het advies voor die onderneming had verlaagd. Biotechnologiebedrijf Galapagos was de koploper bij de grote bedrijven met een winst van 2,8 procent.

Fagron

In de MidKap stond apotheektoeleverancier Fagron bovenaan met een winst van 3,2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kampte met een adviesverlaging door Davy en sloot de rij met een verlies van 4,6 procent. De fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel zakte 4,3 procent op de lokale markt na een winstwaarschuwing.

In Helsinki kreeg de Finse roestvrijstaalmaker Outokumpu er ruim 12 procent bij na een positief handelsbericht. Branchegenoot Aperam won 1,3 procent in Amsterdam. Telefónica dikte 2,7 procent aan in Madrid. Een groep investeerders heeft naar verluidt 10 miljard euro over voor 51 procent van de Latijns-Amerikaanse activiteiten van de Spaanse telecomprovider, met uitzondering van die in Brazilië.

Koersen

Sirius Minerals won 2,6 procent in Londen. Mijnbouwonderneming Anglo American (min 0,2 procent) neemt zijn branchegenoot over voor omgerekend 474 miljoen euro. In Frankfurt verloor Lufthansa 2 procent. De vakbond voor cabinepersoneel Ufo heeft nieuwe stakingen aangekondigd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1083 dollar waard tegen 1,1095 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 58,77 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 65,30 dollar per vat.