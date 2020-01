Doden door noodweer in Spanje, op veel plekken overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt El País maandag. Een man overleed in de plaats Ávila nadat hij op zijn hoofd werd geraakt door een rondvliegende dakpan. Een andere man kwam in de provincie Asturië om het leven toen hij werd aangereden terwijl hij zijn sneeuwkettingen aan het bevestigen was en ook een dakloze vrouw stierf door het noodweer. Zij bezweek in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap.