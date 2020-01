Alle gratis kaarten voor het songfestival vergeven

De winnaars krijgen ieder twee kaarten voor een van de twee halve finales, de finale of een van de zes repetities. In totaal waren er 8500 tickets voor de actie gereserveerd, waarvan 1000 per show en 500 voor de finale. In maart horen de winnaars voor welke show ze zijn ingeloot. De overige 2500 tickets gaan naar de vrijwilligers van de organisatie van het songfestival in Rotterdam.

De winactie zou eigenlijk tot vorige week dinsdag lopen, maar de termijn werd verlengd omdat er nog niet genoeg aanmeldingen waren binnengekomen. Ook werd de aanmeldprocedure vereenvoudigd.

De tweede ronde van de reguliere kaartverkoop is volgende week donderdag. In totaal kunnen er zo’n 65.000 mensen bij de negen shows in Ahoy zijn. Twee derde van de plaatsen komt beschikbaar voor het publiek, de rest is voor de delegaties van de deelnemende landen, officials en sponsors.