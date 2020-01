Duizend EU-firma's openen kantoor in VK na brexit

Meer dan duizend financiële bedrijven uit de Europese Unie willen na de brexit voor het eerst een kantoor openen in het Verenigd Koninkrijk. Dat komt naar voren uit aanmeldingsgegevens opgevraagd door adviesbureau Bovill bij toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA).

Tot en met oktober 2019 hebben 1441 EU-bedrijven zich aangemeld bij de FCA. Zij willen een tijdelijke vergunning om in Groot-Brittannië te kunnen opereren na de definitieve breuk van het land met de EU. De aangemelde bedrijven zijn onder meer vermogensbeheerders, verzekeraars, beursuitbaters, fintechs en financiële dienstverleners. Ook zitten er meer dan honderd banken tussen. De meerderheid van de bedrijven diende een aanvraag in voor een eerste fysieke kantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Ierse bedrijven toonden de meeste animo om een Brits kantoor te openen. Ook veel Franse en Duitse ondernemingen deden een aanvraag. Het is onduidelijk hoeveel Nederlandse bedrijven zich bij de FCA hebben gemeld.

Volgens een recent onderzoek van denktank New Financial openden inmiddels driehonderd Britse financiële bedrijven een kantoor in de EU om na de brexit hun klanten op het Europese vasteland te kunnen blijven bedienen.