Rutte en Hoekstra weer door het stof om toeslagenaffaire

De uit de hand gelopen aanpak van vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst bracht de afgelopen jaren veel ouders in grote moeilijkheden. Honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten enorme bedragen terugbetalen.

Eerder bood staatssecretaris Menno Snel, die inmiddels in verband met de affaire is opgestapt, al zijn verontschuldigingen aan. In een poging het vertrouwen van de getroffen ouders in de overheid te herstellen, gaan ook Rutte en Hoekstra door het stof. Het gesprek achter gesloten deuren vindt plaats mede op verzoek van de Tweede Kamer.