Opnieuw aanhoudingen na steekpartij 's-Gravenzande

De politie heeft in het onderzoek naar een steekpartij in 's-Gravenzande waarbij een 16-jarige jongen gewond raakte, opnieuw drie jongens opgepakt. Het aantal verdachten in de zaak is nu vijf, onder wie één meisje, meldt het Openbaar Ministerie. Vier jongens van veertien, vijftien en zestien jaar uit 's-Gravenzande en Honselersdijk zitten vast.