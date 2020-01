Doden en gewonden door instorten tribune in Ethiopië

De tribune stortte in tijdens de viering van Timkat, een Ethiopisch-orthodox feest dat herinnert aan de doop van Jezus en waar jaarlijks tienduizenden Ethiopische christenen voor naar Gondar komen. Volgens plaatselijke media zijn er ook zeker 15.000 buitenlanders aanwezig bij de vieringen in Gondar. Het feest Timkat is in december door Unesco tot cultureel werelderfgoed uitgeroepen.

De stad ligt ruim 400 kilometer ten noorden van Addis Abeba. Gondar was ooit de hoofdstad van het Ethiopische keizerrijk dat uit de dertiende eeuw stamt en in 1974 is afgeschaft. Het land van nu bijna 110 miljoen inwoners telt naar schatting 50 miljoen Ethiopisch-orthodoxe christenen.