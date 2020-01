OM buigt zich over verdachten 'ontsnappingspoging' gevangenis

Over de voorgeleiding van de vier mannen die zondag zijn aangehouden in verband met een mogelijke ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen, wordt later deze week beslist. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Nederland laten weten.

Als het OM de verdenkingen tegen de vier zwaar genoeg vindt, kan het later deze week de rechter-commissaris vragen hun voorarrest te verlengen. Deze besluit dan of de mannen langer in de cel moeten blijven.

Waarschijnlijk was het zondag de bedoeling de tot levenslange celstraf veroordeelde Omar L. te bevrijden. Hij is zondag overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn advocaat Sander Janssen bevestigt dat zijn cliënt is overgeplaatst, maar kan verder geen commentaar geven.