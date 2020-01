FNV eist van KLM dat personeel facilitaire dienst werk behoudt

De facilitaire dienst bij KLM wordt sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altys. Dat bedrijf was tot voor kort verantwoordelijk voor tientallen diensten, waaronder afvalverwerking, gebouwonderhoud, groenvoorziening, personen- en goederenvervoer en post- en koeriersdiensten. Dat contract is verlopen en inmiddels via aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven, met wie een nieuw contract is aangegaan. Daarin zijn geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel.

Volgens FNV worden naar schatting 170 personeelsleden direct geraakt door de nieuwe aanbesteding. FNV eist dat KLM alsnog zorgt dat het bestaande personeel van het facilitaire bedrijf kan blijven. De vakbond heeft inmiddels een actiecomité opgericht en beraadt zich op vervolgstappen.

KLM komt naar eigen zeggen op korte termijn met een reactie.