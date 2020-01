Bijna helft humanitaire hulp EU voor Afrika

Van het EU-budget voor humanitaire hulp van 900 miljoen euro in 2020 is 400 miljoen bestemd voor programma’s in Afrika. Voor het Midden-Oosten is 345 miljoen gereserveerd, met name voor de opvang van Syrische vluchtelingen en de "extreem kritieke situatie" in Jemen. Voor meer dan tachtig landen liggen bijdragen in het verschiet. De Europese Commissie heeft de voorlopige verdeling maandag aangenomen.