Baas BBC stapt op in aanloop naar onderhandelingen

De algemeen directeur van de Britse publieke omroep BBC stapt in de zomer op in aanloop naar nieuwe onderhandelingen met de Britse overheid. Tony Hall zegt dat hij plaatsmaakt voor een nieuwe directeur die de onderhandelingen moet aangaan.

In 2027 moeten de BBC en de regering een nieuwe overeenkomst aangaan. Over twee jaar worden tussentijdse gesprekken over het contract gevoerd. Hall zei maandag dat hij terugtreedt als zijn vervanger is ingewerkt.

Hall werd in 2012 aangesteld. Eerder was hij de baas van de nieuwsorganisatie van de omroep. De voorzitter van de BBC, David Clementi, noemde Hall in een verklaring een "inspirerende leider". "Zijn hervormingen hebben de BBC gevormd voor de toekomst."

De Britse premier Boris Johnson vroeg zich onlangs af of de BBC nog een vast jaarlijks bedrag van de kijkers moet ontvangen, ongeacht hoeveel er van de BBC gebruik wordt gemaakt.