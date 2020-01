Kleine koersuitslagen op rustige beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten maandag kleine koersuitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente opmars. Ook zijn de belangrijke beurzen in New York gesloten vanwege Martin Luther King Day. Daarnaast werd uitgekeken naar de jaarcijferperiode die later deze week op gang komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 614,19 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 942,04 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Duitse DAX bleef vlak.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was hekkensluiter in de AEX met een min van 1,8 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs. Biotechnologiebedrijf Galapagos ging aan kop met een winst van 1,1 procent.

ASMI

In de MidKap stonden de chipbedrijven ASMI en Besi bovenaan met plussen van rond 1,7 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kampte met een adviesverlaging door Davy en sloot de rij met een verlies van meer dan 3 procent. De fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel zakte ruim 5 procent op de lokale markt na een winstwaarschuwing.

In Helsinki kreeg de Finse roestvrijstaalmaker Outokumpu er 17 procent bij na een positief handelsbericht. Branchegenoot Aperam won 0,8 procent in Amsterdam. Telefónica dikte 1,6 procent aan in Madrid. De Spaanse telecomprovider heeft naar verluidt een bod van 10 miljard euro gekregen van een groep investeerders op een belang van 51 procent in de Latijns-Amerikaanse activiteiten van de onderneming exclusief Brazilië.

Lufthansa

Sirius Minerals won 2 procent in Londen. Mijnbouwonderneming Anglo American (min 0,2 procent) neemt zijn branchegenoot over voor omgerekend 474 miljoen euro. In Frankfurt verloor Lufthansa 1,7 procent. De vakbond voor cabinepersoneel Ufo heeft nieuwe stakingen aangekondigd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1084 dollar waard tegen 1,1095 dollar op vrijdag. De olieprijzen stegen door de onrust in Libië, waar troepen van krijgsheer Khalifa Haftar een belangrijke pijpleiding hebben afgesloten. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 58,69 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 65,13 dollar per vat.