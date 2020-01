Iraanse buitenlandminister niet naar Davos

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gaat toch niet naar het World Economic Forum in Davos. De organisatoren hebben volgens Iran het programma aangepast.

"Ze hebben het programma aangepast dat ze voor hem hadden, waar we het over eens waren, en ze bedachten iets anders", zegt een woordvoerder van minister Mohammad Javad Zarif. Die had volgens zijn ministerie een persoonlijke uitnodiging ontvangen. "Dit bezoek gaat helaas hoe dan ook niet door."

De jaarlijkse bijeenkomst met wereldleiders en topfiguren uit het bedrijfsleven begint dinsdag en duurt vier dagen. De Amerikaanse president Donald Trump komt ook naar Zwitserland. Die hoeft dus niet te vrezen dat hij daar Zarif treft.