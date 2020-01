Overheid Filipijnen sluit gevarenzone rond vulkaan

De Filipijnse autoriteiten verbieden mensen nog langer in de gevarenzone bij de vulkaan Taal te komen. Daar kan op korte termijn een grote eruptie plaatsvinden, waarschuwen experts.

De vulkaan begon op 12 januari as te spuwen. Zo'n 110.000 mensen zochten een veilig heenkomen in evacuatiecentra, zoals scholen en sporthallen. Evacués keren soms tijdelijk terug naar huis, bijvoorbeeld om schoon te maken, vee te voeren of spullen op te halen.

Een topfunctionaris op het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat daaraan een einde moet komen. Het is bedoeling dat niemand nog toegang krijgt tot het gebied rond de vulkaan. "Het is gevaarlijk, daarom hebben we het afgesloten."

Seismologen zeggen dat mensen in een straal van 14 kilometer rond de Taal veel gevaar lopen bij een eruptie. "Er is nog steeds gevaar, dat is niet afgenomen", zegt het hoofd van de seismologische dienst van het land. De vulkaan bevindt zich op tientallen kilometers ten zuiden van de hoofdstad Manilla.