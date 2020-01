'Spookzitting' vader ontvoerde Insiya na vijf minuten voorbij

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag circa vijf minuten nodig gehad om het proces tegen Shehzad H. te verdagen naar een nog onbekende datum. H. wordt berecht voor zijn leidende rol in de ontvoering van zijn dochtertje Insiya. Het destijds 2-jarige kind werd in september 2016 met geweld weggehaald uit de woning van haar oma in Amsterdam en is door haar vader meegenomen naar India.