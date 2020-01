Aantal overlopers van Noord- naar Zuid-Korea daalt

Het aantal mensen dat vorig jaar de overstap heeft gewaagd van Noord- naar Zuid-Korea is het laagste sinds 2001. 1047 mensen wisten vanuit Noord-Korea het zuiden te bereiken, in de hoop daar een nieuw leven op te bouwen.

In 2018 trokken 1137 vanuit het noorden naar Zuid-Korea. De meeste overlopers (81 procent) zijn vrouwen. Mannen moeten verplicht werken voor de staat. Hun afwezigheid wordt daardoor sneller opgemerkt dan die van vrouwen.

Sinds Kim Jong-un zijn overleden vader opvolgde in 2011 doet Noord-Korea er veel meer aan om de grenzen met Zuid-Korea goed te bewaken. Zo staan er meer hekken, waardoor het lastiger is geworden om naar Zuid-Korea te gaan. Dat verklaart deels de daling. Het hoogste aantal overlopers naar Zuid-Korea lag in 2009 op 2914.

De 1047 mensen die worden genoemd wisten direct vanuit Noord-Korea het zuiden te bereiken of zijn binnen een jaar na hun vertrek naar Zuid-Korea gegaan. Veel Noord-Koreanen gaan eerst naar China voor ze naar Zuid-Korea gaan.