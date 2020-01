Australië geteisterd door zandstormen, hagel en onweer

Inwoners van deelstaat New South Wales hadden afgelopen weekend last van enorme zandstormen. Op videobeelden is te zien hoe een enorme muur van zand over plaatsen in de outback trekt. "Het was eerlijk gezegd net een apocalyptische film", zei een inwoonster van de plaats Dubbo.

"Ik ben er wel klaar mee", reageerde de bedrijfsleider van een zwembad in Tottenham, op zo'n 500 kilometer ten westen van Sydney. Dat moest zaterdag de deuren sluiten omdat zand in het water zat. "Ik kon de bodem van het grote zwembad niet eens zien. En het kinderbadje zat vol modder."

De autoriteiten waarschuwen mensen in het zuidoosten van de deelstaat, waar zich ook Sydney bevindt, voor meer extreem weer. Het meteorologisch bureau meldt dat later op de dag sprake kan zijn van onweersstormen, harde wind, grote hagelstenen en zware regenval, die tot overstromingen kunnen leiden.