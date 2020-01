Kabinet wil wettelijk register voor bemiddelaars

Een bemiddelaar treedt op om een ruzie of conflict tussen burgers of bedrijven op te lossen. De mediator is meestal aangesteld door beide partijen, die vaak hopen een gang naar de rechter te voorkomen. Maar mediators kunnen ook worden ingezet voor geschillen die wel al bij de rechter liggen.

Mediator is nu geen beschermd beroep. Iedereen kan zich bemiddelaar noemen. Dat maakt het "best lastig om dan het kaf van het koren te scheiden", schrijft Dekker. Het register moet helpen de grote verschillen in kwaliteit tussen mediators te verkleinen.

Om geregistreerd bemiddelaar te worden, moet iemand kunnen bewijzen bepaalde opleidingen te hebben gevolgd. Ook moet diegene "psychologisch, communicatief en juridisch" vaardig zijn en de juiste verzekeringen hebben. Daarnaast vraagt Dekker om een Verklaring Omtrent Verdrag.