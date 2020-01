Nikkei begint week met winst

De aandelenbeurs in Japan is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en bleven optimistisch over de Amerikaans-Chinese handelsdeal die afgelopen week werd ondertekend. In China waren de farmaceutische bedrijven en de makers van mondmaskers in trek door de vrees voor het coronavirus.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 0,2 procent hoger op 24.083,51 punten. De Japanse chipbedrijven behoorden tot de sterkste stijgers door optimisme over een herstel in de sector. Disco dikte 2,8 procent aan en Taiyo Yuden steeg 3,2 procent. Toshiba zakte 3,7 procent. Het Japanse technologieconcern stelt zijn resultaten in het verleden te herzien na de ontdekking van mogelijke boekhoudkundige onregelmatigheden bij een dochterbedrijf.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus. In China is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van een longontsteking die veroorzaakt is door het nieuwe coronavirus. Het aantal doden komt daarmee op drie. De Chinese medicijnenmakers Jiangsu Sihuan Bioengineering en Shandong Lukang Pharmaceutical stegen met de dagelijkse stijgingslimiet van 10 procent. Ook maskermaker Shanghai Dragon won rond 10 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,7 procent. De Kospi in Seoul kreeg er 0,6 procent bij. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 1,8 procent na wisselingen in de top van het bedrijf. In Sydney sloot de All Ordinaries-index met een winst van 0,2 procent.