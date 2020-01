Rutte en Hoekstra praten met gedupeerden toeslagenaffaire

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Financiën gaan maandagmiddag in gesprek met ouders die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. De twee bewindslieden willen "vooral luisteren", aldus Rutte. "Er is heel veel emotie, heel veel mensen die zeer geraakt zijn."

De uit de hand gelopen aanpak van vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen door de Belastingdienst bracht de afgelopen jaren veel ouders in grote moeilijkheden. Honderden, mogelijk zelfs duizenden mensen werden ten onrechte aangemerkt als fraudeurs en moesten enorme bedragen terugbetalen.

De affaire kostte vorige maand verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel de kop. De Tweede Kamer nam het hem kwalijk dat het veel te lang duurde voordat hij de ernst van de problemen voldoende onderkende en concrete maatregelen nam om de gedupeerden te helpen. Minister Hoekstra heeft het dossier onder zijn hoede totdat een opvolger is benoemd.

Dat naast Hoekstra ook Rutte in gesprek gaat met getroffen ouders, is een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer. De premier spreekt van "een logisch verzoek", omdat het "een groot onderwerp" betreft. De besloten bijeenkomst in een Rijswijks zakencentrum moet helpen het vertrouwen van de betrokkenen in de overheid te herstellen.

De premier temperde vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie wel alvast de verwachtingen bij de naar schatting 250 aanwezigen. "Je kunt niet in een zaal met zoveel mensen individuele problemen oplossen, maar je kunt wel luisteren en kijken welke lessen we gezamenlijk kunnen trekken."