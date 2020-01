Spookzitting rond vader ontvoerde Insiya

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt maandag een voorbereidende zitting plaats in de strafzaak tegen de vader van de in september 2016 ontvoerde, destijds twee jaar oude peuter Insiya. De 40-jarige Shehzad H. is daar niet bij. Hij vertrok destijds met zijn dochtertje naar India en is daar gebleven. Justitie in Nederland heeft vergeefse pogingen gedaan om hem uitgeleverd te krijgen.