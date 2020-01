'Telefoon roodgloeiend' voor Fries kerkje

Op huizenverkoopsite Funda speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: het kerkje 'Jezus Leeft' in Drachtstercompagnie.

Wie is op dit moment de eigenaar?

De foto’s laten al zien dat hier geen kerkelijke gemeente meer samenkomt. Makelaar Mieke de Kluijver bevestigt dat: de kerk wordt op dit moment gebruikt als praktijkruimte, door een man die acupuncturist en kunstenaar is en zijn vrouw, die er yogalessen geeft.

Wat maakt het pand excentriek?

De Kluijver: ‘Bij elke bezichtiging laat ik even de klok luiden, het is bijzonder dat die nog intact is. Het gaat om een gemeentelijk monument. De vorm van de kerk is bijzonder, de “dennenappel” op het dak is recent helemaal vernieuwd en de glas-in-loodramen zijn origineel. Je stapt een andere wereld binnen als je de kerk binnengaat, er hangt een serene rust.’

