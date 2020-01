Poes en Bommel voor het laatst in de krant

Op de foto zien we twee personen die, verkleed als de bekende stripdieren Tom Poes en Olivier B. Bommel, in 1949 een show opvoeren in Amsterdam. Op de achtergrond is ‘De Oude Schicht’ te zien, zoals de auto van Heer Bommel heet. De bekende tekenfiguren van Marten Toonder bestonden toen nog niet zo heel lang.

Toonder was met zijn stripserie begonnen in 1938, toen hij het diertje Tom Poes creëerde. Tom Poes werd als personage voor het eerst op 16 maart 1942 in de krant geplaatst, namelijk in De Telegraaf. De strip, die aanvankelijk geschreven werd door Phiny Dick met tekeningen van Marten Toonder, was gericht op kinderen vanaf tien jaar.

