Op die dag. Dat is een dag in de verre toekomst, terwijl je er nu nog vóór staat. Er komen nog tijden dat je de woede van de HEER zult voelen, en verpletterend zeker weet dat Hij gelijk heeft. Maar – je mag nú al weten dat het voorbijgaat. Die woede van de HEER is niet het laatste. Zijn woede is ook nooit het enige: eronder brandt juist warme liefde. Zoals goede ouder..

Er is niets mooiers dan bij elkaar uithuilen na een ruzie. Een strelende hand die troost. Denk je in, straks zal de HEER zelf ons troosten.

