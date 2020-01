‘Dan zijn we in Oregon. Wij gaan dat land opbouwen. Op een dag zal het een staat zijn.’ Hij klonk alsof hij het tegen een klein kind had. Over zijn burgerschapsdocumenten hield hij zijn mond. ‘Ik weet alleen niet of jij kunt erven daar.’ ‘Ik kan geld verdienen door voor je te werken. Dat krijg ik dan als jij overlijdt. Laat dat gewoon opschrijven! En bovendien: wet..

‘Geen getuige? Die is er wel degelijk’, riep hij haar na zonder zich er nog om te bekommeren of anderen hem konden horen. ‘Die ketellapper die ons de woorden voorlas toen wij… je weet wel.’ Hij zweeg even. ‘Die heeft mijn belofte aan jou gehoord.’ ‘Dat ging niet over het betalen van mijn werk voor jou.’ Ik wou dat ze niet zo onderdanig praa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .