2. Alleen een paar gebouwen die vroeger bij het landhuis hoorden lagen er nog, midden in het bos: een boerderij, het koetshuis en het huis van de jachtopziener. En de theekoepel dus, die hoog op de heuvel lag, boven de prachtige vijvers die tussen de bossen door slingerden. Het was een rond gebouwtje met lage muren, en een houten opbouw met een rieten dak. In het midden stond een tafeltje met v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .