Gefrituurde bloemkool met tahina

benodigdheden voor

4 tot 6 personen

1 kleine bloemkool

zout

olie om te frituren

4 eetl. labneh

150 ml tahina

paar takjes peterselie

100 ml olijfolie, plus extra

2 eetl. korianderzaad

rasp van 1 citroen

3 eetl. pijnboompitten

3 teentjes knoflook

Een opgefriste klassieker: de romige smaak van de bloemkool is perfect in balans met de notige tahina en de kruidenolie. De gestampte gefrituurde knoflook is waanzinnig lekker, op alles.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .