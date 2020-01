'Miljardairs samen rijker dan 60 procent wereldbevolking'

Alle miljardairs van de wereld zijn gezamenlijk rijker dan 60 procent van de wereldbevolking. Dat meldt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib op basis van eigen onderzoek, voorafgaand aan het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, de jaarlijkse top van belangrijkste regeringsleiders en topondernemers.

Volgens Oxfam bezitten de 2153 miljardairs (in Amerikaanse dollars) samen meer vermogen dan 4,6 miljard mensen. De organisatie vindt dat Nederland "een zeer kwalijke rol" speelt in de groei van de inkomenskloof. "Ons land moet belastingontwijking nu echt uitbannen. Laat Rutte naar Davos afreizen met de boodschap dat wij voortaan het goede voorbeeld geven."

Het aantal miljardairs is wereldwijd met 55 gedaald ten opzichte van vorig jaar. In Nederland bezit een op de tien huishoudens 62 procent van al het vermogen, aldus Oxfam. Deze kloof wordt wel kleiner.

De organisatie benadrukt dat vooral vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden "gevangen blijven in extreme ongelijkheid en armoede". Volgens Oxfam zijn de 22 rijkste mannen van de wereld rijker dan alle vrouwen in Afrika.

De top in Davos wordt gehouden van 21 tot en met 24 januari.