China verklaart plastic de oorlog

Om dat te bereiken wordt onder meer het gebruik van plastic zakjes door supermarkten en andere winkels in de metropolen dit jaar al verboden. Ook het plastic rietje zal snel verleden tijd zijn. In 2022 worden de maatregelen ook van kracht in de kleinere steden. Pakketdiensten in Peking, Shanghai en de economische snelgroeiende provincies mogen eind dat jaar nog slechts kartonnen dozen gebruiken.

Behalve verpakkingsmateriaal en folie worden ook plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik in de ban gedaan. Zo mogen hotels voor hun gasten niet langer tandenborstels en kammetjes klaarleggen, eetgelegenheden moeten afzien van wegwerpbestek en plastic bordjes. Fabrikanten is opgedragen duurzame alternatieven te maken van afbreekbare materialen. In 2025 moet het project zijn afgerond en de milieuvervuiling door plastic tot een minimum zijn beperkt.