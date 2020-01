Omar L. vanuit gevangenis Zutphen naar Vught overgebracht

De advocaat van Omar L. bevestigt dat zijn cliënt is overgeplaatst van de gevangenis in Zutphen naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat zegt raadsman Sander Janssen op Twitter. Bij de gevangenis in Zutphen is zondag een ontsnappingspoging verijdeld. Vermoedelijk was L. de beoogde gevangene voor de geplande uitbraak, waarvoor vier mannen zijn aangehouden.