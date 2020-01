Opnieuw betogingen en rellen in Beiroet

Opnieuw zijn betogingen in Beiroet ontaard in rellen. Demonstranten bekogelden de oproerpolitie zondag in de buurt van het parlementsgebouw met van alles en nog wat. De ordebewakers probeerden de menigte uiteen te drijven door de inzet van waterkanonnen. Volgens lokale media schoten ze ook met rubberen kogels. Zeker tien mensen zijn gewond in een ziekenhuis opgenomen.