Bouterse verschijnt naar verwachting eindelijk voor krijgsraad

De Surinaamse president Desi Bouterse verschijnt woensdag, wanneer het '8 decemberproces' de volgende fase ingaat, naar verwachting eindelijk persoonlijk voor de krijgsraad. Deze veroordeelde hem vorig jaar tot 20 jaar gevangenisstraf wegens betrokkenheid bij de liquidatie van vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Bouterse kondigde begin deze maand aan dat hij aanwezig zal zijn in de rechtszaal.

Dat zal voor het eerst zijn sinds de zaak in 2007 begon. Bij alle zittingen liet Bouterse zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Omdat de president nooit zelf verscheen, veroordeelde de rechter hem op 29 november vorig jaar bij verstek. Het gevolg daarvan was dat Bouterse 'verzet' moest aantekenen om de kans te krijgen het vonnis aan te vechten. Dat deed hij begin december.

De krijgsraad zal de zaak nu opnieuw behandelen. Een voorwaarde is wel dat Bouterse deze week de eerste zitting bijwoont. Doet hij dat niet dan wordt het vonnis definitief en vervalt voor hem de mogelijkheid in beroep te gaan. Eventuele andere instrumenten die hem uit de gevangenis kunnen houden zijn amnestie of gratie.

Verkiezingen

Net als eind november vorig jaar, toen Bouterse vanuit China terugkeerde in Suriname, wordt verwacht dat hij ook woensdag massaal zal worden ondersteund door aanhangers van zijn Nationale Democratische Partij (NDP). De NDP zou hierover in gesprek zijn met de autoriteiten om te zorgen dat alles ordelijk verloopt.

Behalve de zitting van de krijgsraad van woensdag, houden ook de verkiezingen van 25 mei de gemoederen in Suriname steeds nadrukkelijker bezig. De grootste oppositiepartij VHP hield zaterdagavond een politieke bijeenkomst waar volgens de organisatie zeker 20.000 mensen aanwezig waren. Ook de NDP hield de afgelopen weken al enkele politieke bijeenkomsten.