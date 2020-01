Raketlancering SpaceX met evacuatietest goed verlopen

De lancering van een raket door het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is zondag goed verlopen. Het bedrijf plande de raket zaterdag al te lanceren bij Cape Canaveral in Florida, maar stelde dat uit door slecht weer.

SpaceX gebruikte de lancering om de Crew Dragon-capsule te testen. Die kan bemanningsleden evacueren als er iets misgaat kort na het opstijgen. De capsule was op een Falcon 9-raket gemonteerd. 84 seconden later stopten de motoren en schoot de Crew Dragon zichzelf met stuwraketten weg. De 'bemanning' aan boord, twee dummies, landde veilig in zee bij Florida.

Het ruimtevaartbedrijf van miljardair Elon Musk wil in de toekomst bemande ruimtevluchten gaan uitvoeren. De test met de Crew Dragon werd daarvoor als een van de laatste obstakels beschouwd. Mogelijk kunnen begin maart al twee NASA-astronauten door SpaceX naar het internationale ruimtestation ISS gebracht worden. Sinds het 'pensioen' van de spaceshuttles in 2011 is NASA daarvoor afhankelijk van Rusland.