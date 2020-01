Troepen van Haftar leggen olievelden in Libië stil

Het grootste olieveld van Libië draait zondag de kraan dicht doordat troepen van krijgsheer Khalifa Haftar een pijpleiding hebben afgesloten. Dat meldt het Libische staatsoliebedrijf (NOC) in een verklaring.

Het gaat om het El Sharara-olieveld in het zuidwesten van het land, dat de capaciteit heeft om 300.000 vaten per dag op te pompen. Door de afsluiting van de pijplijn moet de productie noodgedwongen omlaag. Waarschijnlijk staakt de installatie de werkzaamheden zodra de opslagtanks vol zijn. Ook het kleinere El Feel-veld moet terugschroeven door de actie.

Haftar liet zijn troepen vaker de olieproductie stilleggen. De olie-installaties zijn een grote bron van inkomsten voor de door de VN-erkende regering van premier Fayez al-Sarraj, met wie Haftar verwikkeld is in een burgeroorlog.

De afsluiting van het El Sharara-olieveld verloopt simultaan met de vredestop in Berlijn zondag. Daar komen de belangrijkste partijen in de Libische burgeroorlog, circa tien landen en internationale organisaties, bijeen in de hoop een wapenstilstand te bereiken en zicht op een vredesregeling te bieden.