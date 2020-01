Venezolaanse oppositieleider Guaidó ontmoet Pompeo

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is zondag ondanks een reisverbod naar Bogota gegaan voor een bespreking met de Colombiaanse president Iván Duque. Belangrijker nog is de ontmoeting die hij maandag in de Colombiaanse hoofdstad zal hebben met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De VS erkennen, evenals ruim vijftig andere landen, Guaidó als rechtmatige president van Venezuela in plaats van de socialistische regeringsleider Nicolás Maduro. Pompeo arriveert maandag in Bogota, aan het begin van een tour door Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.